Торжествено означени Крачун

СРИМ – Найрадоснєйше християнске швето Крачун торжествено означене у наших церквох у Шидзе, Бачинцох, Беркасове и Бикичу.

У Шидзе Саночне на 22 годзин служел парох о. Михайло Режак, церква була полна з вирнима, окреме младима, а о. Режак гварел з тей нагоди же ше Исус народзел пре людзох и за их спашенє, и же би го кажде требал ношиц у шерцу.

После Саночного велї вирни пошли на друженє до Руского дому, дзе з колядами предлужели преславяц швето.

На перши дзень швета у Шидзе тиж було значне число вирних, а о. Режак пречитал крачунску винчованку апостолского еґзарха за грекокатолїкох у Сербиї кир Георгия Джуджара, а Служба Божа служена и на други дзень, кед було и мированє.

Торжествено швето означене и у Бачинцох, дзе парох о. Дарко Рац служел на Вилїю на 10 годзин Василийову Службу Божу зоз Вечурню и Царски Часи, потим на 22 годзин и Саночне, а було значне число вирних.

Пред Саночним ше колядовало и по шпиваню нащивени 11 обисца, а после Саночного колядовало ше и дружело у Пасторалним центре. На перши дзень швета тиж була Служба Божа зоз мированьом.

Парох о. Владимир Еделински Миколка служел на Вилїю Саночне, перше у церкви у Беркасове на 19 годзин, а потим и у Бикичу на 21 годзин. Служби Божо служени и на перши дзень швета у обидвох церквох, а на богослуженю на други дзень було и мированє.

