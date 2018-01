Будзме з Богом

НОВИ САД – Як то уж традицийно, апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї кир Георгий Джуджар у полней церкви у Новим Садзе предводзел Вельке повечериє з литию – Крачунске всеночне всоботу, и внєдзелю, на Перши дзень Крачуна, Архиєрейску Службу Божу, а сослужел парох о. Юлиян Рац.

Шпивал Хор „Гармония”, а солистка була Ана Римар. Було и мированє, а пополадню дзецом подзелєни пакецики з гуманитарней помоци.

– Исус Христос пришол спашиц нас и ми дзелїме радосц з тима хтори веря до Ньго и до Його народзеня, а шицки вєдно шпиваме з нами Бог – гварел у своєй казанї по руски и українски владика кир Георгий.

По його словох, Бог послал свойого Сина, хторого народзела Пречиста Дїва Мария и отворел нам райски дзвери, за каждого хто сце войсц и жиц зоз Нїм у блаженим живоце на вики.

На концу Служби парох о. Юлиян подзековал за щири пакети помоци особом у потреби у парохиї и пренєсол щири подзекованя тих особох даровательом и парохияном.

