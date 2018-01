У Коцуре преславени Крачун

КОЦУР – Вилїя и Рождество Христово по юлиянским календаре у обидвох коцурских церквох Успения пресвятей Богородици шветочно преславене.

У рускей церкви Всеночне на Вилїю, 6. януара, служене на 23 годзин, а вчера були крачунски Служби Божо котри зоз шпиваньом колядох возвелїчали дзеци котри пририхтали вироучителька Ксения Бесерминї и шестра Михаїла Воротняк.

Вчера и на Вилїю пред Всеночним по коцурских обисцох дзеци и млади ходзели по шпиваню и винчованю, було и даскельо вертепи, а коляди шпивали и гудаци и тамбураше.

Нєшка у службох паноцове буду мировац вирних, а на Треци дзень Крачуна до Коцура на Вельку службу Божу на 10 годзин придзе преосвящени владика кир Георгий Джуджар.

Попри грекокатолїкох, Крачун у Коцуре преславюю и православни вирни, та у дворе православней церкви на Вилїю, на 20 годзин, у присустве числених вирних и того року традицийно запалєни бадняк, а палєнє бадняку провадзене зоз огньометом.

