Винчовали и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Вирни парохиї Рождества Пресвятей Богородици нєшка преславюю Други дзень Рождества Христового – Крачун, дзе службу будзе предводзиц наш владика кир Георгий Джуджар.

На Вилїю, 6. януара Саночне було на 21 годзин котру служел о. Борис Холошняй, а за кларисами шпивали члени фамелиї Холошняй вєдно з о. Михаилом Холошняйом.

И того року, на Вилїю дзеци и млади ходзели по обисцох винчовац и колядовац.

Попри грекокатолїкох, Крачун преславюю и православни вирнїки, вони на Вилїю опрез церкви у центре валала на 20 годзин традицийно запалєли бадняк, а и того року у тот час виштрелєни и огньомет котри орґанизовала Месна зєднїца Дюрдьов.

