Вишол „Руски християнски календар 2018”

НОВИ САД – „Руски християнски календар 2018”, найпопуларнєйша руска кнїжка, видрукована и тих дньох будзе доступна читачом. И того року, Календар ше зявює як заєднїцке виданє НВУ „Руске слово” и Християнского часопису „Дзвони”. Обсяг му коло 250 боки.

Змистово є богати, з надосц фотоґрафиями и цали є у фарбох. Понука репрезентативни вибор авторох и темох з рижних обласцох нашого духовного, културного и дружтвеного живота, як и красней литератури, социолоґиї, психолоґиї, историї, животу младих, спорту и гумору.

Календар по цени од 500 динари мож купиц при заступнїкох „Руского слова” по наших местох и то: у НВУ „Руске слово” у Новим Садзе як и при Янкови Кишови (064 2187084), при заступнїкох „Руского слова” – у Руским Керестуре у дописовательстве и при Даринки Варґовей (Партизанска 34, 025/703-904); у Коцуре при Меланиї Шантовей (Петефи Шандора 47, 021/727-049); у Дюрдьове при Звонкови Салаґови (Светозара Милетича 25, 021 838 055); у Вербаше при Миронови Нярадийови (Сивч Йовґена 86, 064/120-2607); у Новим Орахове при Любомирови Рацови (Руски дом, 024/723-584); у Бачкей Тополї при Николи Сеґедийови (065/64-785-27); у Кули при Елемирови Мудрого (Блок 6/а, 025/721-404); у Шидзе (Беркасово, Бачинци, Бикич Дол) при Владимирови Гарвильчакови (062/440-974) у Петровцох, при Желькови Гаргайови (Матиї Ґубца 1, 99386-32-554-152).

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