Закончени Крачунски турнир у ґуґланю

ВЕРБАС – Пияток, 5. януара, отримане финале 23. традицийного Крачунского турниру у ґуґланю у Вербаше, першого официйного у календару ґуґлашских турнирох.

Того року, шести раз, побиднїк Турниру бул сербски репрезентативец Вилмош Заварко, хтори перши и на шветовей ранґ-лїстини. Заварко на Крачунским турниру у Вербаше победзел 2010., 2011., 2012., 2015., 2016. и того року.

Други бул сербски репрезентативец Роберт Ернєши, треци Ґоран Остоїч з Беоґраду, штварти бул шампион швета у комбинациї з Новиграду 2016. року Иґор Ковачич, а пияти Чонґор Барань з Беоґраду. Перши пейц места забрали ґуґлаше зоз Сербиї.

Турнир святочно отворел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац, а учашнїкох привитал и предсидатель Ґуґлашского союзу Сербиї Урош Драґойлович. На отвераню бул и член Општинскей ради задлужени за спорт Срдян Станич, предсидатель Ґуґлашского клубу „Вербас” Миодраґ Йовович, директор Турниру Неделько Обровачки и други визначни госци зоз швета спорту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)