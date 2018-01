На соботу Новорочни бал младих

КОЦУР – На соботу, 13. януара, Коцурске здруженє младих орґанизує Новорочни бал котри будзе отримани у Пелетовей сали.

Шицких нащивительох очекує рижнородна музика, рижни бависка и богата томбола, а главна награда ЛЦД телевизор. Бал почнє на 19 годзин.

Цена уходнїци 900 динари, а до нєй уключена вечера. Уходнїци мож купиц кажду нєдзелю у Руским доме при орґанизаторох од котрих мож достац вецей информациї и резервовац карту. Орґанизаторе Мелания Мали 063 534 831 и Снежана Васич 062 245 239.

