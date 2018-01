Отримана 184. скупштина керестурских ремеселнїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – По длугорочней майсторскей традициї, 7. януара у Руским Керестуре отримана порядна Рочна скупштина нєшкайшого Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, дакедишнього Здруженя майстрох, уж 184. по шоре.

Предсидатель Здруженя Владимир Емейди привитал шицких присутних пензионованих, старших и младших майстрох, а з минуту цихосци дали почесц покойним членом.

Тогорочна Скупштина була и виберанкова, та терашнє зволанє Управного одбору преширене за двох нових членох, попри старих тринац. Нови члени у УО постали Сашо Гарди и Сашо Виславски. Роботне предсидательство виберанковей часци Скупштини було у составе Дюра Сабадош, Михайло Семан и Владимир Малацко.

У звиту о прешлорочней роботи визначене добре сотруднїцтво з Реґионалну привредну комору Зомбор и Общим здруженьом поднїмательох з Кули, чийо представнїки нє були присутни. Предсидатель Здруженя визначел и отримованє керестурского сайму на котрим була представена и кнїжка „Колєсарске ремесло”, а його отримованє наявене и за тот рок.

Финансийни звит за 2017. рок винєсол Янко Семан, дзе и попри трошкох, алє дзекуюци приходом з членарини и донацийох, та и рационалному трошеню, до того року пренєшени 49 600 динари. Скупштини присуствовал и секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Сабадош котри гварел же того року вироятнє же нє будзе дотациї за здруженя, понеже нєт самодоприносу.

Традицийни Майсторски бал будзе отримани 27. януара у ресторану „Червена ружа” на котри поволани шицки поднїмателє и други заинтересовани.

