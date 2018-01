ДЮРДЬОВ – На нєшкайши дзень у Другей шветовей войни, 1942. року, у Рациї мадярского войска страдали велї гражданє Дюрдьова, та нєшка будзе отримана панахида як здогадованє на тоти жертви.

Означованє почнє на 10,30 годзин у центре Дюрдьова опрез будинкa дюрдьовскей Школи на котрей ше находзи спомин-плоча.

