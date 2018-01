Пред полну салу винчовали дзеци и млади

ДЮРДЬОВ – Вчера, 8. януара, традицийно на Други дзень Крачуна, пред вельким числом Дюрдьовчанох и їх госцох, у сали Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко”, отримани Крачунски концерт.

Концерт отворела малженска пара Чапкових, Ганча и Йоаким, зоз скечом о тим яки дзеци мали жаданя за Крачун скорей, а яки тераз. Потим, на бини котра здабала на руске обисце, коло крачуна дочековали шпивачох котри ше нєпреривно зменьовали на бини.

У програми наступели дзеци зоз валалскей предшколскей установи, основней школи и члени з вецей секцийох Дружтва. Вони винчовали з велїма стародавнима колядами за цо их пририхтали їх воспитачки, учительки и уметнїцки руководителє.

И того року шицки учашнїки на концерту достали дарунки котри им обезпечели спонзоре и КУД „Тарас Шевченко”.

