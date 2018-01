Удатни Крачунски концерт у Коцуре

КОЦУР – Вчера вечар, у коцурским Доме култури, отримани традицийни Крачунски концерт, котри орґанизовало КУД „Жатва“.

На концерту, окрем членох домашнього КУД „Жатва“, участвовали и КУД „Завичайне врело“, Шпивацка ґрупа коцурскей євангелскей церкви, дзеци котри виучую мадярски язик, виронаучни дзеци коцурскей грекокатолїцкей церкви, Мишани хор Катедралней церкви св. o. Миколая и Дому култури з Руского Керестура, як и соло шпиваче КУД „Жатва“.

Попри колядох и крачунских винчованкох, на Концерту виведзени и вецей танци и драмски слички пошвецени Христовому народзеню, а вельочислена публика кажду точку наградзела зоз моцним аплаузом.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)