Децемберска Дньова доза Руснацох

За Миколая у чижми достал кромплю и цибулю. Мац ше ище и вивадзела з нїм же нє бул добри.

Предал пса, бо през жиму будзе вецей єсц. Гвари – одкупи го дас у априлу.

Ходзи по шпиваню, а у ньго капурка од рана замкнута, пес пущени.

Заруцує з дружтвом капурки, а пред тим як почню, напише дзивки порученє же лєбо литру палєнки на руки, лєбо рано одруцує.

Пришла жима, спаднул шнїг. Руснак нє положел жимски ґуми бо… га, драге.

Почина гамовац у центру же би могол стануц пред своїм домом. Жиє за Беґельом.

Кажди рок од шпивачох чує нову коляду. Гвари – нарок и я таку научим. Одкеди зна за себе шпива „Ноц над Вифлеєм”.

Рубрика гумористичного характеру и єй змист нє ма намиру дакого увредзиц, алє буц читачом розвага.

