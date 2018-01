Владика з Дюрдьовчанями на Други дзень Крачуна

ДЮРДЬОВ – Вчера, на Други дзень Крачуна, вирни у Дюрдьове преславели з архиєрейну Службу Божу котру предводзел наш владика Георгий Джуджар, а сослужели о. Борис Холошняй и о. Михаил Холошняй.

-Славиме народзенє нашого спасителя, кед син Божи, друга особа Божа, пришол з нєба и приял нашу людску природу. Гоч постал єден од нас, вон нє престал буц Бог, бо би нас иншак нє могол спашиц. Господ Бог послал свойого сина за нашо одкупенє. Рождество Исусово потвердзенє того цо Бог обецал, же пошлє нашого спасителя, гварел у казанї кир Георгий Джуджар. За кларисами шпивали члени Хор „Розанов”, а по служби владика мировал вирних.

На служби були присутни велї грекокатолїцки и православни вирни и госци, а медзи нїма и чолни людзе Општини Жабель – Чедомир Божич, предсидатель Општини, Радован Чолич, предсидатель Скупштини општини, Урош Раданович, шеф кабинета предсидателя Општини и Душанка Джамбас, предсидателька Совиту Месней заєднїци Дюрдьов.

