ҐОСПОДЇНЦИ – Нєшка, на Треци дзень Крачуна, у грекокатолїцкей церкви Святого архангела Михаїла у Ґосподїцох, на 11 годзин була Служба Божа котру служел тамтейши капелан о. Данил Задрепко, а за кларисами шпивал Ґосподїнчан Милан Вечански. По Служби капелан дзелєл благослав и даровал обращики на памятку.

На Вилїю Всеночне було на 17 годзин, на Други дзень було мированє, а шицки служби служел о. Данил Задрепко.

(Опатрене 15 раз, нєшка 15)