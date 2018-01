Винїмки, чи нови правила?

Дружтвене богатство котре людски орґанизми од початку свойого иснованя будовали и допатрали, вше заберало перше место на скали основних вредносцох. Обичай и морални норми ше вше мушело почитовац, як принципи по котрих ше чловек препознава як окремне єство и формує свойо справованє и попатрунок на швет.

После, нє знам анї сам, кельо часу, шеднул сом опрез „сликовитей шкатули”, скрацено воланей ТВ, же бим видзел и чул дацо мудре. Ту, нажаль, такого нє було вельо. Вистка после котрей сом закончел свою роботу була тота же долу у Сербиї зруйновани памятнїк велькому сербскому ґлумцови Николичови, котри витримал буц нєрушани цали штири днї од свойого шветочного поставяня. Кед би ше лєм таке дацо цалком случайно случело раз у даскелїх рокох, а виновнїк такого пребачел, вец би и я иншак роздумовал о тим. Алє, кед би, нагейце, пес нє мушел окончовац свою векшу физиолоґийну потребу, та би и заяца влапел. Цо повесц после такого? На яки способ таке обгрунтовац? Треба ше примкнуц медзи штирома мурами, закриц ше зоз йорґаном и нє виходзиц єден добри час отамаль, або, єдноставно, сцекнуц дзешка гет далєко, нє лєм до другей держави, алє на други континент.

Театер и литературу лєпше анї нє споминац. Видзиц даякого парняка же нєшка ходзи до театру, пише свойо авторски роботи, або чита даяке дїло шветовей литератури, нє же ридкосц, алє думам же скорей найдзеш иглу у шену, як такого челєднїка. Скорей найдзеш адолесцента котри зна шицки рефрени, та аж и цали тексти плїтких, малогражданских писньох зоз масовно популарного каналу „АЙ ДИ ДЖЕЙ Видеос”, як нормално култивовану особу котра ше добре розуми до шветовей и домашнєй литератури. Святих вирнїкох тиж так нє можеш полапац кельо их вельо єст, а кажди волї ходзиц коло церкви, або до карчми котра обок при нєй, як до малей и велькей служби Божей. Як би єден мой бувши школски товариш гварел: „Ганьба на валал”.

Язик, лєгко мож обачиц, вше полнєйши и зоз цудзима словами, т. є. урбаним „сленґом”, а правопис найчастейше зоз даєднима гришками котри би ище у основней требало звладац. Понеже мойо походзенє руске, думам же би дакеди требало обрациц увагу и на свою малу, алє окремну дружтвену заєднїцу. Ту ше ми видзи же ситуация нє вельо лєпша. Старших уж нєт вельо котри знаю бешедовац по руски праве так як треба, а нєшкайша опасна младеж ше цошка анї нє сце пребарз занїмац зоз таку приповедку. Єден єдини векши центер у главним покраїнским варошу ше нє може отримац у нормалним шоре. На початку каждого нового школского року читам у новинох же по наших местох єст вше менєй руски оддзелєня, а мацерински язик у проблему. Досц нїяка робота.

Свидоми сом же совершени швет нїґдзе нє иснує и анї нє будзе, бо кед би нє було так, вец би Платоново ученє о идеализме давно розквитло у пракси. Шицки наведзени поняца култури дакус на погришним боку. Кед роздумаш кус лєпше, цо далєй час идзе, вони таки поставаю вше баржей якеш нове правило, як винїмок. Волєл бим кед би було обратно, а ти, читачу мой?

