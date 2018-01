КУЛА – На Други дзень Крачуна, 8. януара, на швето Собор Богородици и св. Йосифа заручнїка, у манастирскей каплїци шестрох Служебнїцох у Кули преславени Кирбай.

Кирбайску Службу Божу на 11 годзин служел о. Платон Салак ЧСВВ, а о. Дамян Кича ЧСВВ, споведал. О. Платон шестром и присутним вирним повинчовал Кирбай и наглашел улогу и приклад живота св. Фамелиї. На Служби зоз шестрами була присутна и провинциялна шестра Мартина.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)