За нови капитални проєкти у Войводини 1,935 милиярди динари

НОВИ САД – Управа за капитални укладаня АП Войводини почала нови циклус финансованя капиталних проєктох на териториї АП Войводини, з обявйованьом шейсц явних конкурсох за финансованє и софинансованє проєктох у обласци транспортней инфраструктури, подмирйованя з воду и защиту водох, локалного и реґионалного економского розвою, предшколского образованя и воспитаня, розвою спорту и енерґетскей ефикасносци. За финансованє и софинансовнє проєктох обезпечене вкупно 1,935 милиярди динари.

Шицки явни конкурси за финансованє и софинансованє проєктох буду тирвац по 19. януар 2018. року до 16 годзин. Вецей информациї о обявених конкурсох, способу и рокох прияви мож пречитац на интернет презентациї Управи за капитални укладаня АП Войводини (www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs) и Покраїнскй влади (www.vojvodina.gov.rs).

