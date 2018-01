Мож купиц уходнїци за Майсторски бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Майсторски бал будзе отримани 27. януара у Ресторану „Червена ружа”, а орґанизує го Здруженє ремеселнїкох и приватних поднїмательох Руского Керестура.

Уходнїци за бал по 1 400 динари мож обезпечиц у аґенциї „ТИМ”, або на тел. 064/272-50-51, а нєдзелями и у Майсторским доме. Здруженє на бал поволує шицких своїх членох, алє и других заинтересованих.

Майсторски бал ма найдлугшу традицию у валалє, и того року будзе пририхтана богата томбола, а госцох будзе забавяц „Пицикато бенд”.

