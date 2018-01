Панахида жертвом Рациї у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Вчера опрез спомин-плочи на будинку дюрдьовскей Школи отримана панахида як здогадованє на жертви котри у Другей шветовей войни, 1942. року, страдали у Рациї од мадярскей войска.

Панахиду служели православни парох валалскей церкви о. Петар Дюкич и намеснїк општински о. Миладин Бокорац, а о подїйох и статистики Рациї у Бачки, як и у Дюрдьове, бешедовали др Милан Мацич, помоцнїк покраїнского секретара за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и предсидателька Совиту МЗ Дюрдьов Душанка Джамбас. Писню „Розгварка з Тису” Миколи М. Кочиша пречитала Мария Горняк по руски и сербски.

Венци на спомин-плочу положели представнїк Покраїнскей влади др Милан Мацич, општинскей власци предсидатель СО Радован Чолич и членїца Општинскей ради Нерима Шовлянски, як и представнаки Совиту МЗ Душанка Джамбас и Душко Михелц.

