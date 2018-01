Малюнки у Ґалериї буду виложени по лєто

ҐОСПОДЇНЦИ – Малюнки з остатнєй Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” у Ґалериї Месней заєднїци Ґосподїнци, на вистави котра традицийно отворена на Вилїю, 6. януара, буду виложени по шлїдуюцу Колонию котра ше отримує влєце.

Виставу отворел Владимир Салонски, член Орґанизацийного одбору Дружтва за руски язик, литературу и културу котре орґанизовало виставу и подобову колонию. У програми участвовали дзеци з валалскей основней школи котри винчовали Крачун, а потим поета Владимир Кочиш пречитал даскельо свойо писнї и поровнал два уметносци – писанє и мальованє.

На вистави виложени пейдзешат два малюнки, од хторих двацецеро дзецински авторе.

На отвераню вистави були и представнїки Општини Жабель, Совиту Месней заєднїци Ґосподїнци, Туристичней орґанизациї Општини Жабель, Народней општинскей библиотеки „Велько Петрович”, як и велї гражданє.

