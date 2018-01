Отримане Крачунске стретнуце

РУСКИ КЕРЕСТУР – Парохийни Каритас церкви св. оца Миколая орґанизовал Крачунске стретнуце за домашнїх и волонтерох з Коцура. Таке стретнуце уж традицийне и отримує ше после крачунских шветох – єден рок у Коцуре, а други у Керестуре.

Числених присутних у Велькей виронаучней сали привитал керестурски парох о. Михайло Малацко. Вон виражел радосц же два парохиї вєдно преславюю Рождество и пожадал шицким же би вше мали радосци, надїї и сили за каждодньови живот.

На пригодней програми млади пречитали медитациї о Крачуну и шпивали коляди, а Янко Катона представел госцинску з Беоґраду, Лучию Консильо – Италиянку, хтора виприповедала о своєй духовней драги и пошвеценим живоце у Руху фоколару.

На Стретнуцу, окрем пароха, були и керестурски капеланє о. Владимир Медєши и о. Михайло Шанта, шестри Служебнїци, члени Церковного одбору и велї други парохиянє.

