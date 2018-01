РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Каритасу од нєшка та по соботу, 13. януар, будзе ше отримовац Дзецински куцик.

Куцик ше орґанизує каждого року под час жимского розпусту, а на нїм дзеци маю креативни роботнї, рекреативни бависка, танєц, столни тенис и други активносци хтори обдумали волонтере. Остатнї дзень, на соботу, будзе бал под масками.

Дзецински куцик почина на 19 годзин, а тирва по 21 годзину.

