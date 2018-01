Општина преда 69 ґаражи у єй власносци

ШИД – Драґан Ґутич, член Општинскей ради, задлужени за привреду, нєшка на конференциї за медиї бешедовал о поступку предаваня ґаражох хтори у власносци локалней самоуправи.

Ґутич гварел же у явней оглашки понукнути 69 ґаражи по початней цени од 9 000 динари за квадратни метер.

Приявйованє тирва по 26. януар, а лицитованє будзе отримане 30. янура на 10 годзин у просториї Месней заєднїци Шид (Карадьордьова улїца число 85).

Ґутич додал же терашнї хаснователє-закупци ґаражох буду мац право першенства у лицитованю, алє ше и вони муша приявиц на оглашку и придац потребни документи.

Локална самоуправа предвидзує же ше од предаваня ґаражох до буджету злєє коло 10 милиони динари.

