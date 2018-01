Тогорочни Буджетски фонд за национални меншини значно звекшани

БЕОҐРАД – Министер державней управи и локалней самоуправи Бранко Ружич виявел же за Буджетски фонд за национални меншини, за финансованє програмох и проєктох з обласци информованя на язикох националних меншинох у 2018. року, видвоєни 21,8 милиони динари, цо 12 раз вецей як прешлого року.

Ружич оценєл же национални меншини у Републики Сербиї барз важни ресурс и наймоцнєйша вяза з партнерами у реґиону и додал же на питанє положеня гражданох Сербиї других националносцох нє треба патриц лєм през призму обовязкох Сербиї у прегваркох з Европску унию (ЕУ).

-Злєпшанє положеня националних меншинох и обезпечованє условийох за витворйованє їх правох важне за нашу драгу до ЕУ и Поглавє 23, алє важнєйше яки буду нашо медзисобни одношеня же бизме жили лєпше и розумели же зме пре нашу розличносц богатши – гварел Ружич.

У сполньованю активносцох дефинованих у рамикох прегваряцкого „Поглавя 23 – Правосудство и основни права” з ЕУ и Акцийного плану за унапредзенє положеня националних меншинох порушани и даскельо законодавни инициятиви у чиїм виробку активно участвовали представнїки националних совитох.

Так ше пред Владу Сербиї нашли Нарис закона о вименкох и дополнєньох Закона о защити правох и шлєбодох националних меншинох и Закона о службеним хаснованю язика и писма.

Єдна з найважнєйших активносцох то пририхтованє преднарису Закона о вименкох и дополнєньох Закона о националних совитох националних меншинох.

Ружич оценєл же роботна верзия того Нарису пририхтана у сотруднїцтве зоз националнима совитами и же окончени и явни консултациї за виробок нарису цо, як виявел министер Ружич, цалком нова пракса.

