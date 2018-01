ДЮРДЬОВ – На соботу, 3. фебруара, на 20 годзин, будзе отримани Бал широки сукньох у просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове.

Карта за Бал кошта 1 200 динари, а дзивки и жени опасани до широкей сукнї нє плаца карту. Орґанизаторе обезпеча смачну вечеру и богату томболу.

