У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У першим тогорочним чишлє новинох „Руске слово”, котре вишло як двочисло, у шицких рубрикох дати прегляд найважнєйших подїйох у рускей заєднїци з прешлого року.

„Тижньовнїк”, окрем того, пише и о снованю Рускей фондациї и схадзки Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, а „Нашо места”, окрем висткох о роботи скупштинох општинох Жабель и Шид, информує як прешли виберанки за совити месних заєднїцох у вербаскей општини.

„Духовни живот” зазначел як преславене швето Рождества Исуса Христа по наших парохийох и о паломнїцтве Керестурцох до Святей жеми, а „Култура и просвита” пише о крачунских концертох у Дюрдьове и Коцуре, Рочним концерту руских аматерох у Кули и о вистави малюнкох у Ґосподїнцох.

„Економия” анализує стан у привреди у општини Вербас, док на бокох рубрики „Людзе, роки, живот” у фельтону „Як (нє) скапал рокенрол” нове предлуженє о „Керестурияди”, а представена и млада малженска пара Вадаскових з Вербасу.

На „Спорту” пише о скупштини Карате клуба „Русин” и успиху керестурских столнотенисерох на змаганьох.

