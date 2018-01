У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, у першей часци емисиї буду емитовани знїмки зоз крачунских концертох хтори отримани у Дюрдьове и Коцуре.

Друга часц емисиї пошвецена темом зоз польопривреди, а треца Мултимедиялней манифестациї младих „Дньовка” хтора отримана концом прешлого року.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

