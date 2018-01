Писане слово нас чува

У 2017. року Новинско-видавательна установа „Руске слово” реализовала два акциї дарованя кнїжкох нашим читачом. Першa акция було дарованє кнїжкох предплатнїком новинох „Руске слово”, а друга школяром и школским и месним библиотеком. Акциї порушани з цильом популаризованя и цо векшей доступносци кнїжкох на руским язику, хтори обявює „Руске слово”, алє и афирмованя и очуваня нашого руского язика.

Од януара по конєц юлия наградзовани шицки читаче новинох „Руске слово”, хтори рочну предплату уплацели у першей половки рока, а од початку манифестациї Костельникова єшень, хтора ше отримує у знаку литератури на руским язику, по новорочни и крачунски швета, кнїжки додзелєни у 14 нагодох. У обидвох акцийох подаровани вецей як 2 500 кнїжки. У питаню 70 наслови визначних руских авторох, углавним на руским язику и даскельо на сербским язику. З даєдних кнїжкох библиотеком дати лєм по єден прикладнїк, а з даєдних по два, або три, у зависносци од числа кнїжкох на лаґеру, алє и числа потенциялних читачох.

Медзи кнїжками и найновши виданя „Руского слова”, познати прозни и поетски дїла, драмски тексти; попри уметнїцкей литератури ту и кнїжки з обласци историоґрафиї и литературней критики, як и значне число кнїжкох поезиї и прози за предшколски и школски дзеци, як и за младих.

У рамикох „Костельниковей єшенї”, на промоциї нових кнїжкох на руским язику и стретнуцу зоз писателями хтори були пияток 10. новембра 2017. року у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре школяром подаровани 218 кнїжки.

На литературним вечару и промоциї нових кнїжкох 12. новембра 2017. року, хтори у Дюрдьове у Старей школи орґанизовало КУД „Тарас Шевченко”, НВУ „Руске слово” тому дружтву подаровала 153 кнїжки.

У Вербаше 15. новембра „Руске слово” подаровало 150 руски кнїжки Народней библиотеки „Данило Киш”, хтора пред вецей роками формовала Руске оддзелєнє библиотеки „Владимир Ґарянски”, по познатому вербаскому писательови. Истого дня, 141 кнїжка подарована Културно-просвитному дружтву „Карпати”, хторе свою библиотеку формовало дзекуюци донацийом членох дружтва и других Вербащаньох.

У рамикох „Костельниковей єшенї“ на промоциї нових кнїжкох на руским язику и стретнуцу зоз писателями 16. новембра 2017. року у Основней школи „Братство єдинство“ у Коцуре, школяром и школскей библиотеки подаровани 150 кнїжки. Истого дня 150 кнїжки „Руске слово“ додзелєло Месней библиотеки у Коцуре – Оддзелєню Народней библиотеки „Данило Киш” з Вербасу.

За награди школяром, учашнїком Смотри рецитаторох, хтора ше у рамикох „Костельниковей єшенї” отримує у Кули, „Руске слово“ додзелєло 66 кнїжки орґанизаторови манифестациї, Дому култури Руски Керестур.

У рамикох програми пошвеценей найновшим виданьом „Руского слова” и плодней творчосци академика Юлияна Тамаша, хтора отримана 2. децембра у Руским доме у Шидзе, Културно-просвитному дружтву „Дюра Киш” подаровани 143 кнїжки.

Пред конєц першого полрочя, 20. децембра, библиотеки Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове НВУ „Руске слово” уручело 143 кнїжки, а истого дня Предшколскей установи „Дзецинство” – Оддзелєню „Дюрдєвак” у Дюрдьове додзелєни 12 кнїжки за наймладших.

Пияток 22. децембра 12 кнїжки за наймладших додзелєни Предшколскей установи „Бошко Буха” – Оддзелєню „Герлїчка” у Коцуре. Исти комплет од 12 кнїжки додзелєни и Предшколскей установи „Бамбив” – Оддзелєнє „Цицибан” у Руским Керестуре.

Библиотеки Основней и шреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре уручени 143 кнїжки, а исти таки комплет од 143 кнїжки придати и Народней библиотеки Кула – Оддзелєню у Руским Керестуре.

Шицки кнїжки додзелєни на основи одлуки Управного одбору НВУ „Руске слово”. Водзело ше рахунка же би ше найвекши комплети кнїжкох дало школом и месним библиотеком, перше у тих наших местох дзе єст настава на руским язику у основней школи и у предшколскей установи и дзе ше и у наиходзацих рокох и деценийох будзе учиц, чувац и пестовац руски язик.

Акция дарованя кнїжкох будзе тирвац и у 2018. року, а понеже за єй реализацию нє плановани окремни буджет, патриме активносци уклопиц до манифестацийох на хтори би ше и иншак пошло, або зоз дистрибуцию новинох.

Понеже зоз Одлуку Управного одбору „Руске слово” предвидзене же би ше кнїжки додзелєло аж 38 школским, месним и городским библиотеком, нашим културно-уметнїцким и просвитним дружтвом, або парохийом (кед у месце нєт нашо КУД, або месна библиотека), насампредз у Сербиї, алє и нашим дружтвом у Републики Горватскей, хтори пестую руски язик и културу Руснацох.

Кнїжки однєшеме и до местох дзе ше наш руски язик виучує факултативно и там дзе нєт настава на руским язику. Рахуєме же кнїжки дойду до читачох и же прейґ литератури на нашим язику, змоцнїме любов и притоку ґу власному, рускому мацеринскому язику.

Податки зоз остатнього попису жительства у Републики Сербиї зоз 2011. року указую же вецей як 20 одсто Руснацох нє бешедує по руски. Барз будзе добре кед ше и з тоту акцию популаризованя рускей кнїжки очува руски язик на уровню блїзко 80 одсто Руснацох хтори знаю бешедовац по руски, або кед тот ступень у наиходзацим рокох и деценийох будзе висши и кед шицки тоти Руснаци буд знац и читац и писац по руски. Праве ту годни помогнуц кнїжки на руским язику за намладших.

