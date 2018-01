У Шпиталю отримана акция „Бебом з любову”

ВЕРБАС – Вчера Общи шпиталь Вербас нащивел предсидатель Општини Вербас Милан Ґлушац зоз сотруднїками, и придал дарунок-винчованку у вредносци 80 тисячи динари Маї Майор, хтора народзела першого сограждана у 2018. року.

Директор Шпиталю др Милан Попов подзековал донатором, а Мая Майор визначела же єй то найлєпши дарунок за Нови рок, и тиж так подзековала донатором, Общому шпиталю и предсидательови Општини.

То була дзевята по шоре акция „Бебом з любову”, у хторей дзешец першенародзени беби у тим року и їх фамелиї, достали пригодни дарунки. Акцию, як и каждого року, потримала локална самоуправа, Червени криж Вербас, Апатика „Янкович” и квецарня „Кралїца”.

