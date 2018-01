Уж три тижнї заґадзени латерални беґель помедзи Кулу и Вербасом

НОВИ САД – Лїви бок делти Велького бачкого каналу помедзи Кулу и Вербасом, латерални беґель И-61, заґадзени уж три тижнї, та жителє церпя оштри, нєподношлїви смрод котри иритирує очи, а вода змуцена, сообщела Желєна еколоґийна партия – Желєни.

Коло тей часци канала скоро 200 особи, окреме вноци, виложени заґадзеню и моцному смроду, гвари ше у сообщеню.

Од компетентних ше вимага же би цо скорей пренашли и покарали виновнїка за барз опасне загрожованє животного штредку у тей часци Сербиї и же би цо скорей на терену подняли мири за одстраньованє ефектох того заґадзеня.

Ґу тому, Еколоґийни рух Вербасу поднєсол виновну прияву процив НН особи у Општинским явним тужительстве и Полицийней станїци Вербас, а о тим информована и Општинска инспекция за животни штредок, Покраїнска инспекция за животни штредок, Инспекция за води и Явне подприємство „Води Войводини”.

