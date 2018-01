Адаптованє сали Културно-образовного центра при концу

ШИД – Предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович штварток, 11. януара, обишол Културно-образовни центер у хторим ше закончує обнову сали.

Предсидатель Вукович ше прешвечел же роботи добре напредую и же Шидянє достану сучасну мултифункционалну салу.

Министерство за културу и явне инфомованє потримало проєкт Општини Шид под назву „Зачувайме културу Шида“ и за адаптованє спомнутей сали опредзелєло 19 милиони динари.

Шицки роботи би мали буц закончени по 26. януар, а традицийна шветочна Святосавска акдемия будзе отримана у обновеней сали.

