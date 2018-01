У априлу нове ПИСА тестиранє школярох

БЕОҐРАД – Нове ПИСА тестиранє школярох почина у априлу и будзе тирвац мешац и пол, а з тестираньом буду облапени читацка, математична, наукова и финансийна писменосц петнацрочних школярох, углавним школярох перших класох штреднїх школох.

Резултати укажу дзе ше находзи образованє у Сербиї кед слово о функционалним знаню школярох и цо треба унапредзовац же би ше посцигли жадани стандарди, гварели у Министерству просвити.

Резултати укажу як ше знанє наших школярох ранґирує у дружтве вецей як 200 жемох котри участвую у тим медзинародним виглєдованю.

На ПИСА тестираню участвую петнацрочни дзеци, будзе окончене у 222 школох, а буду участвовац коло 8 000 школяре.

