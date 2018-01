РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка на 18 годзин будзе отримана перша тогорочна схадзка Месного одбору Рускей матки (РМ) у Руским Керестуре, у канцелариї РМ у Спортскей гали.

На дньовим шоре будзе вибор членох до Управного одбору РМ зоз Месного одбору у Руским Керестуре и пририхтованє Звиту активносцох Месного одбору РМ за прешли рок, як и планованє активносцох за тот рок.

