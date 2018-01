ВУКОВАР – Културно-уметнїцке дружтво „Осиф Костелник” концом мешаца орґанизує традицийни, уж 52. Вечар Руснацох Городу Вуковар.

Госцом будзе пририхтана културно-уметнїцка програма, вечера, нєогранїчени напой и богата томбола, а будзе их забавяц оркестер „Кикс бенд” з Руского Керестура.

Програма будзе отримана 27. януара на 19 годзин у Шветочней сали „Вуковар”, на Саймишту (Ради Европи 195).

