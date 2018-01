На пондзелок Конференция за новинарох з нагоди Швета

НОВИ САД – З нагоди означованя 17. януара, Националного швета Руснацох, у Суботици, тогорочного домашнього, на пондзелок на 12 годзин будзе отримана конференция за новинарох.

На конференциї у Медия центру Городскей хижи (Площа шлєбоди 1) буду участвовац Олена Планчак Сакач, предсидателька Орґанизацийного одбору, Иван Гарди, предсидатель Дружтва Руснацох у Суботици и Анамария Ранкович, о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох.

Цали шлїдуюци тидзень будзе у знаку того Швета у скоро шицких местох у хторих жию Руснаци, а Централна преслава будзе отримана на пияток, 19. януара, починаюци зоз Службу Божу службу на 17 годзин у Францисканскей церкви, а потим ше предлужи у Городскей хижи у Суботици.

(Опатрене 22 раз, нєшка 22)