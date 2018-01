Вишла фундаментална кнїжка о Руснацох

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла нова кнїжка по руски автора Дюри Латяка „Руснаци” котру видала Новинско-видавательна установа „Руске слово з Нового Саду” .

Кнїжка ма два цалосци – Сообщеня хтори позберани у периодзе од коло пол вику дружтвеней и интелектуалней активносци автора Дюри Латяка. Читани су на рижних конференцийох и сходох, а облапяю фундаментални теми нашей култури, як цо то Александер Духнович, Володимир Гнатюк, Дюра Биндас, Руске народне просвитне дружтво, Тетарална дїялносц при Руснацох, Юрий Шереґи, Иван Франко…, а у цалосци Огляди о даєдних авторох наших авторох, як цо то Мирон Колошняї, Евґений Кочиш, Теофил Сабадош и други.

То перши том публицистичних и виглєдовацких роботох Дюри Латяка, а очекує ше обявйованє и другого тому. Така файта статьох барз важна нашей култури насампредз прето же на єдним месце позберани релевантни факти о проблематики або авторови о чиєй дїялносци Латяк пише.

Кнїжка кошта 500 динари, а мож ю купиц у просторийох „Руского слова”, при заступнїкох, як и прейґ сайту „Руского слова”.

