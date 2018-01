Наш сотруднїк – „Фоґаш”

У каждим прешлорочним чишлє МАК-у могли сце читац гумористичну рубрику „Дньова доза Руснацох”, у хторей поописовани стереотипни ситуациї и характеристики нас, Руснацох. Тоту рубрику створела ґрупа младих з Руского Керестура, Петроварадину и Нового Саду, а покресцели ше як – „Фоґаш”.

Понеже то и остатнє число у хторим читаме „Дньову дозу Руснацох”, одгаднєме вам хто то „на Фоґашу”. То Ясна Медєши, Михаїл Римар, Тадей, Кристина и Дионизий Малацково, Маркус Грубеня, Кристина Афич, Павле цаР и Жарко (печаци) Остоїч.

Тераз знаце хто вас зашмейовал през рок у МАК-у, до хторого вони надумали писац прето же, гваря през франту (як и шицко друге), перше писали до Заградки, алє их вше одбивали, та ше сцели опробовац и у МАК-у, дзе их и прияли.

На питанє прецо праве назва „Фоґаш” толкую же Теслова облюбена форма то сфера, а їх – фоґаш. Инспирация за писанє им приходзела спонтано, углавним у остатнїх хвилькох, кед уж мушели посилац материял. Часто описовали свойо анеґдоти, або анеґдоти людзох хтори им поприповедали, а могли их на даяки способ повязац з характеристиками Руснацох.

О тим чи чули даяки реакциї од читачох гваря же Маркусовому оцови випаднул тост з устох док ше шмеял, а о тим чи зме о даяки час ознова годни читац „Дньову дозу Руснацох” визначую же нє, бо, франтую – „мадяризация” велька, а и шицки вельки б(р)енди краткого тирваня („The Beatles”, „The Doors”, „Кристина Афич и хлапци”…). Нє роздумовали о тим же би отворели Фейсбук бок „Дньова доза Руснацох”, бо нє маю досц лайки.

А ниа цо члени „Фоґашу” робя кед нє пишу за МАК: Браца Дионизий, Тадей и шестра Кристина з Руского Керестура, дзе Тадей закончує нашу Ґимназию, Кристина студира психолоґию на новосадским Филозофским факултету, док Дионизий студент ФТН-у у Новим Садзе, напряму Е2. И Маркус студира психолоґию на Филозофским факултету у Новим Садзе, дзе и бива, а Михаїл зоз Петроварадину на мастер студийох ґеоґрафиї на новосадским ПМФ-у. Керестурци Кристина, Павле, Жарко и Ясна школяре рускей Ґимназиї.

У шлєбодним чаше, Михаїл танцує у фолклоре, грає на буґнох, а активни є у каждей акциї и вшадзи дзе треба. Маркус гвари же лєм бега и шпи, бо нє могол здогонїц дзивки, та бега же би бул швидши. Дионизий нє ма шлєбодного часу, а кед испитни рок ма гоби –роздумовац о смислу живота. Тадей шпива у хору, а люби шедзиц и дома и патриц филми, док його шестра Кристина тиж так членїца хору, гоч є, гваря, нє хора, а гоби єй и вежбанє феминистичного руху. Фоґашанци додаваю же Ясна велїм нє ясна, алє кед є ясна, та є членїца „Pact Ruthenorum-у” и Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох, лидерка волонтерских кампох, а ходзи и до европскей школи дебати. Павле и Жарко граю на тамбурох у оркестру, а знаю грац и на ґитарох, на хторих любя заграц и за свою душу, а кед пойду купиц пирко, тримаю концерт у музичних дутянох на ґитарох за хтори нїґда нє буду мац пенєжи. И манда Кристина зна грац на ґитари, а тиж так грає у оркестру, на тамбурки. Ходзи и до основней музичней школи на соло шпиванє, и ґлуми. Вона и Павле тиж так шпиваю у хору. Заєднїцки гоби шицким Фоґашанцом то колективне йодлованє и звекшованє профиту „Бомбаю”.

Окрем як члени „Фоґашу”, Ясна, Тадей и Кристина Афич и иншак пишу тексти за МАК, Кристина Малацко тиж так, а найчастейше прави тести за рубрику „Упознай себе”, док Жарко обявює свою поезию.

