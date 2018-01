Отримани новорочни коктел

ШИД – З нагоди приходу Нового року по юлиянским календаре, предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович орґанизовал нєшка новорочни коктел.

Привутуюци госцох, Вукович гварел же прешол єден чежки рок, алє за Општину Шид, и попри почежкосцох, бул рок инвестицийох и укладаньох.

Вон виражел наздаванє же 2018. рок будзе ище успишнєйши, насампредз у прицагованю инвеститорох и отвераню нових роботних местох.

На коктелу були представнїки политичного, привредного, културного и явного живота шидскей општини, як и новинаре хтори провадза подїї з того штредку.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)