Почало заменьованє реґистерских таблїчкох зоз словами з квачками

СЕРБИЯ – Од 1. януара почало заменьованє реґистерских таблїчкох з квачками на буквох č, ć, š, ž, đ, w и y, хтори важа по 2018. рок.

То значи же шицки вожаче хторим транспортна дозвола и реґистерски таблїчки преставаю важиц того року, а маю таки ознаки на таблїчкох, з предлужованьом реґистрациї муша заменїц и реґистерски таблїчки и транспортни дозволи.

-Цена нових реґистерских таблїчкох 2 190 динари, а транспортней дозволи 1 314 динари. Тоти трошки зноша власнїки превозкох, а нови таблїчки важа наиходзаци дзевец роки – потолковала за 021 Ґордана Драґелєвич, власнїца сервису „Авто-технїка”.

Шицки други хтори маю тоти знаки на реґистерских таблїчкох буду их мушиц заменїц у року кед им виходзи транспортна дозвола.

