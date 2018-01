Дочек Нового 7526. року

НОВИ САД – Представени през розлику двох рахованьох часу и двох календарох, григориянского и юлиянского, та так и двох програмских концептох, два Нови роки ше у Новим Садзе дочекує на подполно розлични способи.

За дочек Нового року 31. децембра орґанизовани цалодньово програми углавним на отвореним просторе и у центру городу, а тераз, 13. януара, 7526. рок будзе дочекани виключно у завартих просторох по цалим городу, на 21 култней локациї. Дзепоєдни програми буду безплатни и отворени за шицких заинтересованих.

Шицки подїї за тоту нагоду орґанизує Фондация „Нови Сад 2021”, а дзе ше буду одвивац мож пречитац на їх сайту http://novisad2021.rs/.

