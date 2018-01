Друге полрочє у обновеним будинку Школи

ШИД – На пондзелок, 15. януара, настава у обновеним будинку Основней школи „Сримски фронт” у Шидзе почнє благочасово.

Средства за подполну обнову Школи обезпечени з буджету Републики Сербиї, 50 милиони динари, а школяри цале перше полрочє, покля тирвали роботи, наставу мали у двох школох – младши возрост у Основней школи „Бранко Радичевич”, а старши у Ґимназиї „Сава Шуманович”.

До пораєня школского будинку ше уключели шицки заняти, як и дзепоєдни школяре, же би школа була порихтана за пондзелок кед висши класи на наставу иду у першей, а нїзши до другей змени.

За школярох зоз Бикичу, Беркасова, Моловину и Соту и надалєй будзе функционовац порядни автобусни транспорт, хтори бул и пред початком роботох.

(Фотоґрафиї обезпечел Тим за одношенє з явносцу ОШ „Сримски фронт“, Ваня Проданович)

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)