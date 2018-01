ЖАБЕЛЬ – Нєшка на 13 годзин, на площи опрез будинка Општини Жабель, отрима ше Гуманитарна манифестация „Улїца отвореного шерца”.

У рамикох манифестациї буду виложени рижни лакотки, а наймладших буду забавяц рижни аниматоре. Заробени пенєж будзе подаровани Здруженю родичох и хранительох дзецох и младежи зоз почежкосцами у розвою „Алтруист” зоз Жаблю.

