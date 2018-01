КОЦУР – Нєшка вечар, Коцурске здруженє младих орґанизує Новорочни бал котри будзе отримани у Пелетовей сали у Коцуре.

Бал почнє на 19 годзин, а шицких нащивительох очекує рижнородна музика, рижни бависка и богата томбола, а главна награда ЛЦД телевизор.

