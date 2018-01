На пондзелок у „Карпатох” Скупштина Дружтва и МО Рускей матки

ВЕРБАС – На пондзелок, 15. януара, у просторийох Културно-просвитного дружтва „Карпати” у Вербаше, скорей означованя Националного дня Руснацох, буду отримани два схадзки.

На 16 годзин будзе схадзка Месного одбору Рускей матки на хторей, окрем звиту о роботи у предходним и планох роботи за наступни период, будзе и виберанє нового руководства Месного одбору.

Потим, на 17 годзин, будзе отримана виберанкова Скупштина КПД „Карпати” у согласносци зоз Статутом. На Скупштини як точки буду и звит о роботи Дружтва у предходним периодзе и звит о роботи за предходни штири и пол роки.

После виберанковей Скупштини, у просторийох Дружтва будзе означене и Националне швето Руснацох у Републики Сербиї.

