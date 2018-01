Уключиц младих до Рускей матки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера отримана перша тогорочна схадзка Месного одбору (МО) Рускей матки (РМ) у Руским Керестуре, на хторей принєшена одлука о виборе членох до Управного одбору РМ спред МО. Попри тим, поднєшени звит активносцох у 2017. року и представени плани за 2018. рок.

Зоз МО РМ у Руским Керестуре до Управного одбору РМ предложени Дюра Папуґа, Юлиян Лазор, Славко Пап и Мария Дорошки. Владимир Дудаш, дотерашнї член УО, одбил дальшу функцию пре свойо роки, зоз надпомнуцом же и надалєй остава активни член РМ.

У звиту запровадзених активносцох визначени числени участвовня членох МО РМ, и орґанизованє вецей подїйох. У плану за наступни рок, медзи иншим, мож видвоїц уключованє младих до їх роботи, а озбильно бешедоване и о орґанизованю трибинох на котрих би ше могло виражиц рижни думаня и представиц дружтвени проблеми котри тераз, по думаню членох РМ, селективно обявйовани у рускей явносци.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)