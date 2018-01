Обявени и вибрани писнї Владимира Ґарянского

НОВИ САД – Тих дньох зоз друку вишла и длуго чекана кнїжка вибраних писньох по руски Владимира Ґарянского, „Конь зоз чудесней ноци”, а у виданю Новинско-видавательней установи „Руске слово” з Нового Саду.

Владимир Ґарянски (1959) бул єден зоз найталантованших и найпродуктивнєйших поетох осемдзешатих и дзеведзешатих рокох прешлого вику хтори вчас умар, 1996. року, у своїм 36. року живота. Бул асистент за руску литературу на Катедри за руски язик и литературу Филозофского факултету у Новим Садзе, бул на прагу доктората, а сцекаюци од войни пошол до Словацкей дзе робел як фахови асистент за южнославянски язики на Катедри за словацки язик и литературу, а вец и на Катедри за славистику Филозофского факултету у Пряшове.

У тому „Конь зоз чудесней ноци”, обявени його шлїдуюци кнїжки: Рисунок слунка (1982), Цверчок у коцки ляду (1987), Курнява (1990) и нєобявени рукопис кнїжки Сонети (по сербски) хтори пошвецел свойому синови Ярославови, а писал ю знаюци же одходзи зоз того швета, на смертельней посцелї. На концу кнїжки обявена Градза за библиоґрафию Владимира Ґарянского хтору подписує Микола М. Цап, як и послеслово Миколи Шанти.

Том кнїжкох поезиї по сербски треба же би бул обявени у 2018. року у Народней библиотеки Данило Киш у Вербаше.

Кнїжка кошта 400 динари, а мож ю купиц просторийох „Руского слова”, при заступнїкох, як и прейґ сайту „Руского слова”.

