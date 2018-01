Єст ище даскельо места за одход до Суботици

НОВИ САД – Як сообщене зоз Заводу за културу войводянских Руснацох, од вкупно трох автобусох хтори 19. януара буду вожиц насампредз учашнїкох, алє и других заинтересованих до Суботици на централну преславу Националного швета Руснацох, у двох ище єст даскельо места.

Автобус з Нового Саду руша на 14,30 г зоз улїци Войводе Бойовича, а у нїм єст ище лєм 14 шлєбодни места. За одход ше мож приявиц до Заводу за културу войводянских Руснацох на число телефона 021/548 – 421.

Автобус зоз Сриму руша на 14 годзин зоз Бикичу, зоз центру опрез школи, а потим збера путнїкох у центру Беркасова и у Шидзе, у Цара Лазара 105, пред КПД „Дюра Киш”. До Суботици ше идзе около, а нє прейґ гранїци. Приявйовац ше мож Наташи Еделински Миколка на число телефона 064/285 46 40.

Треци автобус, у хторим путую учашнїки зоз Руского Керестура, Кули, Вербасу и Коцура, уж пополнєни.

