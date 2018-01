Ивана Дудаш управителька першей рускей Фондациї

НОВИ САД – Управни одбор (УО) рускей Фондациї „Fundatio Ruthenorum” вчера, 12. фебруара, на електронскей схадзки за єй управителя вибрал Ивану Дудаш.

Як дознаваме од предсидателя тей Фондациї Борислава Сакача, на функцию управителя були предложени два особи – Ивана Дудаш зоз Руского Керестура, котра на гласаню достала штири гласи и Ваня Дула зоз Дюрдьова, котри достал єден глас.

Електронске гласанє тирвало од стреди по пияток до поладня.

Сакач гвари же шлїдуюци крочай у формованю першей рускей Фондациї будзе приношенє одлуки о гласаню, односно вибору управителя и реґистрация Фондациї у Аґенциї за привредни реґистри.

