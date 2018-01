Цо за нами, а цо опрез нас

Пред даскельома роками, розпочали зме праксу у першим новорочним чишлє „Руского слова” давац прегляд найзначнєйших, так повесц, ключних подїйох хтори ше у рускей заєднїци и по наших местох збули у року за нами. Подїї селектовани по виборе и опредзелєню ресорних редакторох а заєднїцки им критериюм же, по нашим думаню, охабя шлїд и буду мац кед нє тирваце, вец значенє хторе наджиє єден календарски рок у живоце и тирваню рускей заєднїци на тим просторе. Прешвечени сом же од такей ретроспективи єст вецейнїсти хасен. Насампредз, можеме оценїц чи зме шицки вєдно цошка поробели през рок, чи лєм так прешол. Кед през исту призму спатриме даскельо роки назадок, мож утвердзиц голєм даяки тренди и тенденциї и попробовац предвидзиц же яки буду роки пред нами.

Видзи ше ми же 2017. рок нє прешол надармо. Кед слово о активносцох у рускей заєднїци хтори водзи и координує Национални совит, достали зме Руски дом у Коцуре, застановене препаднє и почала обнова нашей найстаршей хижи у Керестуре. Руску културу и по думаню публики, и по фаховей явносци, означела представа „Зазбероваче труплох” хтора цошка найблїжей тому цо би требал буц руски народни театер. Ґу тому, концом рока достали зме Словнїк руского народного язика, монументалне дїло нашей лексиколоґиї. Ювилей керестурскей Водици ище раз пошведочел орґанску вязу медзи нашима людзми и Церкву. Привредни живот у наших штредкох помали ше обраца ґу здружованю и лєпшим орґанизованю потенциялох, цо нємионовносц на отвореним тарґовищу.

Припознам же наша ретроспектива у себе ма нароком убудоване препущенє, бо до розпатраня, насампредз, бере тото позитивне, афирмативне и хасновите. Алє, нє мож иґноровац же живот ма и други бок. На локалним уровню, рок по наших местох бул и таки, и таки. З єдного боку, маме вибудов новей инфраструктури и комуналних обєктох, а з другого боку вше векшу зависносц од централизованих структурох управяня. Подобна цепло-жимна ситуация и у нашим спорту. Позарядово резултати у „малих” спортох як цо успихи каратистох, столнотенисерох лєбо шахистох, якошик остали у циню пре стан у локалним фодбалу, бо шерцо якошик найшвидше дурка за „Русин” лєбо „Искру”…

