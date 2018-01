Главна награда остала у Коцуре

КОЦУР – Всоботу у Коцуре, 13. януара, у Пелетовей сали, Коцурске здруженє младих „КУМ” орґанизовало Новорочни бал, котри бул и дочек Нового року по юлиянским календаре.

На Балє були коло 200 особи, а окрем Коцурцох, пришли и госци з Руского Керестура, Дюрдьова, Нового Саду, Вербасу и Равного Села.

Госцох на балє розвешельовал оркестер з Коцура и Руского Керестура, а млади ше до рана вешелєли зоз музику. За шицких нащивительох була орґанизована богата томбола за хтору дарунки даровали числени спонзоре, а главна награда – ЛЦД телевизор, котри обезпечел Орґанизацийни одбор Балу, остала у Коцуре.

